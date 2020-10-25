اعتقالات جماعية للمتظاهرين في مينسك... صور

بدأ ضباط إنفاذ القانون في بيلاروسيا مساء الأحد عمليات اعتقال جماعي للمتظاهرين بعد خروجهم في احتجاج آخر غير مصرح به في منطقة ميدان الحرية حوالي الساعة 2 ظهرًا.

وقال أحد المتظاهرين: "كان من المستحيل أن أفهم ما كان يحدث، لقد أحصيت بنفسي ما لا يقل عن عشرة أشخاص. وهرعت شرطة مكافحة الشغب اعتدوا علي المتظاهرين بالضرب، وبعد ذلك اعتقلوهم. كان هناك أطباء في مكان الحادث.. بعض المتظاهرين فقدوا سمعهم مؤقتًا وآخرين أصيبوا بحروق، وكان هناك أيضًا رجل مصاب بكدمة في البطن. كم عددهم- مرة أخرى، يصعب القول".

وقال شاهد عيان ثاني: "بعد تفرق الحشد ألقيت مجموعات صغيرة من رجال شرطة مكافحة الشغب "لتمشيط" الأفنية المجاورة بحثًا عن فلول المتظاهرين".

في وقت سابق، قال مسؤولو إنفاذ القانون في بيلاروس إنهم استخدموا وسائل خاصة في شارع أورلوفسكايا "لقمع الاحتجاجات غير المصرح بها" في مينسك.

وطوقت قوات الأمن البيلاروسية، اليوم الأحد، شارع أورلوفسكايا المؤدي إلى مقر إقامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بعد تجمع العشرات من المحتجين فيه.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت المعارضة البيلاروسية بالتجمع في احتجاج آخر غير مصرح به في منطقة ميدان الحرية حوالي الساعة 2 ظهرًا.

وتنتهي فترة الإنذار اليوم في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي، حيث ستتوقف المؤسسات عن العمل إن لم تستقيل السلطة الحالية ولن يتم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووقف "عنف الشوارع" من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.

وتشهد بيلاروس احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة، أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروس.

ودعا البرلمان الأوروبي، بوقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروس وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها