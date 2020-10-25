ظريف يحذر من انتحال شخصيته على "تويتر"

أصدر وزير الخارجية الإيراني تحذيرا لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن حسابه الخاص، مؤكدا أنه لا يملك أي صفحات أخرى باسمه.

وقال ظريف إنه يمكن أن يستخدم أشخاص آخرون اسمه أو صور تعبيرة له، لكن ذلك غير حقيقي.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على الصفحة الموثقة الخاصة به تغريدة قال فيها: "هذا هو الحساب الوحيد الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأنا استخدمه".

وتابع: "أي شخص آخر أو أي ربوت من روبوتات الإنترنت التي يمكن أن تستخدم اسمي أو صورة تعبيرية لي، فإنها صفحات مزيفة".

وتعد الصفحة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر" منصة مهمة للتواصل مع العالم، خاصة أن أغلب تدويناته يكتبها باللغة الإنجليزية.

This is the only Twitter account I use, and any other person or bot using my name, or avatar, is fake. — Javad Zarif (@JZarif) October 25, 2020

كما يستخدم ظريف لغات أخرى للتعليق على العديد من القضايا العالمية، وتعد صفحته منصة مهمة لتوصيل رسائل إيرانية إلى العالم خاصة فيما يتعلق بالعلاقات المتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.