ظريف يحذر من انتحال شخصيته على "تويتر"

وكتب وزير الخارجية الإيراني على الصفحة الموثقة الخاصة به تغريدة قال فيها: "هذا هو الحساب الوحيد الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأنا استخدمه".
وتابع: "أي شخص آخر أو أي ربوت من روبوتات الإنترنت التي يمكن أن تستخدم اسمي أو صورة تعبيرية لي، فإنها صفحات مزيفة".
وتعد الصفحة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر" منصة مهمة للتواصل مع العالم، خاصة أن أغلب تدويناته يكتبها باللغة الإنجليزية.
This is the only Twitter account I use, and any other person or bot using my name, or avatar, is fake.— Javad Zarif (@JZarif) October 25, 2020
كما يستخدم ظريف لغات أخرى للتعليق على العديد من القضايا العالمية، وتعد صفحته منصة مهمة لتوصيل رسائل إيرانية إلى العالم خاصة فيما يتعلق بالعلاقات المتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
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