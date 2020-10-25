إلقاء القبض على شرطي وهو يطالب عبر مكبر الصوت بإعادة انتخاب ترامب... فيديو

تم القبض على ضابط شرطة في ولاية نيويورك أثناء تواجده مع دورية في بروكلين يبعث بتأييد صاخب لإعادة انتخاب الرئيس ترامب عبر مكبر الصوت في سيارته.

تم تسجيل مقطع الفيديو حوالي الساعة 9:50 مساءً. يوم السبت في المدينة، تظهر السيارة التي تحمل علامة شرطة نيويورك وهي تومض أضواءها بينما يصرخ شرطي داخلها عبر مكبر الصوت العام، "ترامب 2020".

How the NYPD rolling up in Black communities these days (on my block): “Trump 2020. Put it on YouTube. Put it on Facebook...”

Aight MFers... it’s on TWITTER TOO! BI-DEN! 👋🏿😂#Vote #nypdfinest #bidenharris2020 pic.twitter.com/hmXdY8ivbM — Brandon K Hines (@thumpio) October 25, 2020

​وتابع الشرطي: "التقط صورة، التقط مقطع فيديو، وضعه على Facebook، وضعه على YouTube"، بحسب ما ذكرت صحيفة " nydailynews" الأمريكية.