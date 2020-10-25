لوبان: الفرنسيون يأكلون الحلال دون علمهم وعلى وزير الداخلية التحرك

أكدت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، مارين لوبان، أن الكثير من الفرنسيين يستهلكون المنتجات الحلال دون معرفتهم بذلك.

وقالت لوبان في تصريحات تلفزيونية: "الكثير من الفرنسيين يأكلون منتجات حلال من دون معرفتهم ذلك. فليبدأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان بوضع ملصقات خاصة على هذه المنتجات حتى يتمكن غير المسلمين من اختيار نمط الاستهلاك الذي يناسبهم".

وأتت تصريحات لوبان ردا على دارمانان الذي قال إنه لا ينبغي أن تكون المنتجات الحلال في أقسام خاصة بها داخل المتاجر الفرنسية.

📹 "Beaucoup de Français mangent des produits #halal, sans que ça soit indiqué. Que @GDarmanin commence par faire un étiquetage pour permettre à ceux qui ne sont pas musulmans de choisir leur mode de consommation." #LeGrandJury pic.twitter.com/kfWTIT78lS — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 25, 2020

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي "أفهم جيدا أن اللحوم الحلال ومنتجات الكاشير اليهودية موجودة في مراكز التسوق... لكن لماذا توجد أقسام محددة لها؟ هذا ما أرفضه".

وشدد من وجهة نظره على أن الطائفية، تبدأ عبر تخصيص أماكن معينة للمنتجات والأغدية الخاصة بأديان أو طوائف محددة.

وحول ما إذا كان سيتخذ خطوات في هذا الشأن لمنع هذا التمييز داخل المتاجر، أكد دارمانان أن موقفه شخصي، مشيرا إلى أن المشرعين هم من يملكون الحق في سن القوانين بهذا الصدد.