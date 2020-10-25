الأحد... بدء التجارب السريرية على لقاح إسرائيلي لكورونا

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أعلنت وزارة الدفاع ومعهد البحوث البيولوجية ووزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن الموافقة على بدء مرحلة التجارب السريرية على البشر.

وتم تحضير أكثر من 25 ألف جرعة لقاح لهذه المرحلة التي تنطلق الأحد المقبل، بحسب المصدر ذاته.

ورحب وزير الدفاع بني غانتس بهذه الخطوة، متوجها للمعهد البيولوجي في مدينة "نيس تسيونا" (وسط) قائلاً : "أخذتم على عاتقكم مهمة على نطاق دولي وتاريخي، واليوم اتخذتم خطوة مهمة على الطريق نحو الهدف".

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن مرحلة التجارب السريرية ستمتد لعدة شهور وسوف تتضمن ثلاث مراحل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل إجراء اختبارات على 80 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما في مستشفيات شيبا في تل أبيب، وهداسا في القدس.

ويوم الأحد، ستبدأ التجربة على اثنين من المتطوعين، ووفقا لاستجاباتهم للقاح، سيتم توسيع التجربة تدريجيا إلى 80 شخصًا (40 في كل مركز طبي).

وكجزء من التجربة، سيحصل كل متطوع على حقنة من اللقاح، ولمدة ثلاثة أسابيع، سيقوم القائمون على التجربة بفحص ما إذا ظهرت آثار جانبية بين المتطوعين، أو ما إن كانوا قد طوروا أجساما مضادة لكورونا.

وفي المرحلة الثانية، التي يتوقع أن تبدأ في ديسمبر/كانون أول المقبل، سيتم توسيع اختبارات السلامة لتشمل 960 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر.

وهذه المرحلة ستجرى وقت واحد في العديد من المراكز الطبية في جميع أنحاء إسرائيل، والغرض منها هو استكمال اختبارات السلامة الخاصة باللقاح، ودقة الجرعات الصحيحة والفحص المستمر لمقاييس فعالية اللقاح.

وبناء على نتائج المرحلتين، ستبدأ في أبريل/نيسان- مايو/آيار المرحلة الثالثة التي ستتضمن تجربة واسعة النطاق لاختبار فعالية اللقاح بمشاركة 30 ألف متطوع، وحال نجحت التجربة، وقتها سيتم المصادقة على استخدام اللقاح.

وبحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد من أصيبوا بالوباء في إسرائيل منذ ظهوره في فبراير/شباط الماضي 309 ألفا و413، من بينهم 2373 حالة وفاة.