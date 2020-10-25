"الصحة العالمية": إصابات كورونا تسجل عددا قياسيا في العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن يوم أمس السبت شهد تسجيل عدد إصابات قياسي جديد بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، لليوم الثالث على التوالي.

وأظهرت الإحصاءات العالمية التي أعدّتها المنظمة، أنه تم تسجيل 465,319 إصابة السبت، مقابل 449,720 الجمعة و437,247 الخميس، بحسب "فرانس برس".

لكن هذا العدد لا يعكس وحده فكرة دقيقة عن وضع الوباء ما دام يتأثر بتكثيف الفحوص في بعض الدول.

ومن جانبه، حذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس يوم الجمعة من أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه "لحظة حاسمة" في مكافحة جائحة كورونا، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.

وقال "نحن في لحظة حاسمة من الوباء، خصوصا في النصف الشمالي" من الكرة الأرضية.

وأضاف: "الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابات كوفيد-19 وهذا يعني أن وحدات العناية المركزة توشك ان تبلغ طاقة استيعابها القصوى أو أنها بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر".

وحذر من أن "الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير".