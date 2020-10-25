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    مقاتلة إف-35

    إعلام: إسرائيل قررت شراء 10 مقاتلات "إف 35" إضافية

    © CC0 / Ronald Bradshaw
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    قررت إسرائيل، مساء الأحد، شراء 10 مقاتلات إضافية من طراز "إف 35"، من الولايات المتحدة، بحسب إعلام عبري.

    وقالت هيئة البث الرسمية إن القوات الجوية وهيئة الأركان العامة قرروا شراء المقاتلات الشبح بدلا من الـ "إف 15"، التي كان مقرر شراؤها سابقا.

    وأوضحت أن الحديث يدور عن 10 طائرات "إف 35"، تتسلمها إسرائيل بعد أن يكتمل في 2024 وصول 50 طائرة من ذات الطراز تم شراؤها ضمن صفقة سابقة.

    إف-15
    © AP Photo / Joe Cavaretta
    إسرائيل تعتزم شراء مقاتلات أمريكية بـ 5.3 مليار دولار

    وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث إن إسرائيل تعتزم شراء مقاتلات أمريكية من طراز "F15" و" V22" بقيمة 5.3 مليار دولار، قبل أن تعلن لاحقا أن تل أبيب قررت شراء المقاتلة "إف 35".

    ويسود الخلاف في إسرائيل بين وزارتي المالية والدفاع، إذ يفترض أن تتم عملية شراء المقاتلات الأمريكية عبر أموال المساعدات الأمريكية.

    إلا أن عدم توفر ميزانية للمنظومة الدفاعية في السنوات المقبلة ضمن أموال المساعدات، دفع وزارة الدفاع إلى السعي لتخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لصفقة الشراء.

    وحتى عام 2028 تخصص الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، تستخدمها إسرائيل في شراء الأسلحة، بشكل أساسي من الولايات المتحدة.

    لكن عندما بدأت إسرائيل في صفقة شراء مقاتلات "إف 35" عام 2014، حصلت الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن" على قرض تسدده حكومة إسرائيل من أموال المساعدات بفائدة 230 مليون دولار سنويا، بحسب هيئة البث.

    واشترت إسرائيل 50 مقاتلة "إف 35" من الولايات المتحدة في 2016 يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى سنوات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, مقاتلات إف 15, مقاتلات إف 35
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