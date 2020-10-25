زعيم إقليم ناغورني قره باغ يؤكد استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الجديد 

أكد زعيم إقليم ناغورني قره باغ أرايك هاروتيونيان، استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الجديد ابتداء من صباح، اليوم الاثنين.

وقال الرئيس في بيان، اليوم الاثنين: "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة وبمشاركة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تؤكد من جديد التزامات الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، الذي تم الاتفاق عليه يومي 10 و17 أكتوبر/تشرين الأول بمبادرة من رئيسي روسيا و فرنسا".

وأضاف الرئيس: " تؤكد جمهورية أرتساخ (ناغورني قره باغ)، بصفتها طرفا في النزاع بين أذربيجان وقره باغ، استعدادها للامتثال على أساس متبادل لشروط وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 26 أكتوبر 2020 الساعة 08.00".

يتبع..