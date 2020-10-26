ترامب يهنئ زعيما أرمينيا وأذربيجان بالهدنة الجديدة في قره باغ

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، على اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في إقليم ناغورني قره باغ، بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "تهانينا لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اللذين اتفقا للتو على الالتزام بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل.. سيتم إنقاذ العديد من الأرواح.. فخور بفريقي لإنجاز الصفقة".

أعلنت الولايات المتحدة مساء الأحد، وقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمنية في قره باغ، ابتداء من صباح الاثنين.

Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved. Proud of my team @SecPompeo & Steve Biegun & @WHNSC for getting the deal done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2020

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.