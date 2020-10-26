بايدن: ترامب يحتضن كل ديكتاتور والصين أكبر منافس لنا

أكد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أن السباق الانتخابي مع نظيره الجمهوري دونالد ترامب، صعب وأي شيء غير ذلك يعتبر خرافات.

وهاجم نائب الرئيس السابق في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، المرشح الجمهوري معتبرا أياه فشل في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وأنه لا يملك خطة لمواجهة الفيروس.

وأضاف بايدن أنه "سينفق ما يصل إلى 200 مليار دولار للتأكد من أن المدارس لديها المعدات والموظفين الذين تحتاج إليهم من أجل إعادة فتحها بأمان.. كما أنه سيستخدم بشكل أكبر قانون الإنتاج الدفاعي لتصنيع وتوزيع الملايين من مجموعات اختبار كوفيد-19".

“Nobody making less than $400,000 a year will pay a penny more in tax under my proposal,” says Joe Biden. “That’s a guarantee, a promise.” https://t.co/vYylf6AUYx pic.twitter.com/MKYFcQEE5x — 60 Minutes (@60Minutes) October 26, 2020

وشدد المرشح الديمقراطي على أنه: "لا أحد يربح أقل من 400 ألف دولار في السنة سيدفع بنسا واحدا إضافيا كضريبة بموجب اقتراحه.. هذا ضمان وعد".

وانتقد بايدن سياسية الرئيس ترامب الخارجية، مؤكدا أنه

"يحتضن كل ديكتاتور في الأفق.. ويضع إصبعه في عيون جميع أصدقائنا (أي يخذلهم)". موضحا أن "البلاد أصبحت تفتقر إلى مكانتها في العالم وأن هذا أكبر تهديد خارجي".

واعتبر المرشح الديمقراطي أن "روسيا هي أكبر دولة تشكل تهديدا أمنيا لأمريكا"، فيما اعتبر الصين أكبر منافس للولايات المتحدة.

President Trump “embraces every dictator in sight, and he pokes his finger in the eye of all of our friends,” Joe Biden says. Mr. Biden believes the country’s “lack of standing in the world” is the biggest foreign threat that America faces. https://t.co/gw7gjfC1Qf pic.twitter.com/C8OFD87jro — 60 Minutes (@60Minutes) October 26, 2020

وعن التسريبات المزعومة بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بابنه هانتر وأنه تلقى أموالا من الخارج، أكد أنها "حملة تشهير تدار ضده".

وبسؤاله أنه الآن في عمر 78 عاما وفي حال نجاحه سيكون بعد 4 سنوات بعمر 82 عاما، وأن الرئيس ترامب يتهمه بالخرف وأن حالته تزداد سوءا، قال بايدن، "نفس الشخص الذي اعتقد أن هجوم 11 سبتمبر كان في 11 يوليو".



وأضاف، "كل ما يمكنني قوله للشعب الأمريكي هو مشاهدتي، هو رؤية ما فعلته، وما سأفعله.. انظروا إلي.. قارنوا بيننا من حيث القوة الجسدية والعقلية.. سأكون سعيدا لإجراء هذه المقارنة".