باكو ويريفان تعلنان الامتثال الكامل بنظام وقف إطلاق النار في قاره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم الإثنين، أن قواتها المسلحة ستلتزم بشكل كامل بنظام وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة في منطقة قاره باغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية إن "وحدات الجيش الأذربيجاني على طول خط المواجهة بأكمله تلتزم بشكل كامل بوقف إطلاق النار الإنساني، الذي دخل حيز التنفيذ في 26 أكتوبر صباح اليوم الإثنين".

وفي السياق نفسه، أكد زعيم إقليم ناغورني قره باغ أرايك هاروتيونيان، استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الجديد ابتداء من صباح غد الاثنين.

وقال الرئيس في بيان، اليوم الاثنين: "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة وبمشاركة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تؤكد من جديد التزامات الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، الذي تم الاتفاق عليه يومي 10 و17 أكتوبر/تشرين الأول بمبادرة من رئيسي روسيا و فرنسا".

كما هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في إقليم ناغورني قره باغ، بين أرمينيا وأذربيجان.