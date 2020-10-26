قيرغيزستان تدرس إمكانية استيراد اللقاح الروسي ضد كورونا

قال وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان رسلان كازاكباييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزارة الصحة في قيرغيزستان تدرس شروط وأحجام استيراد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال الوزير في رده على سؤال بخصوص المفاوضات حول استلام اللقاح الروسي: "في الوقت الحالي، تدرس وزارة الصحة في بلادنا الشروط والأحجام والمسائل الأخرى ذات الصلة المتعلقة باستيراد اللقاح الروسي إلى قيرغيزستان. وبعد اتخاذ القرار النهائي، ستبدأ دراسة مستهدفة للمسألة مع الجانب الروسي".

وأشار كازاكباييف إلى أن "تسجيل أول لقاح في العالم ضد الإصابة بفيروس كورونا الجديد يمثل نقطة تحول". وشدد على أن "تطوير اللقاح في الوقت المناسب ضروري للغاية في هذه الفترة الصعبة المرتبطة بالانتشار السريع للوباء".

وأشار إلى أن مسألة توفير اللقاح الروسي لتحصين سكان قيرغيزستان نوقشت في بيشكيك في 22 سبتمبر/أيلول في إطار الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الروسية القيرغيزية الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والإنساني. وأوضح كازاكباييف، خلال الاجتماع، أن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، أعرب عن استعداد روسيا للنظر بشكل إيجابي في مسألة إمداد قيرغيزستان باللقاح الروسي ضد كورونا بعد الانتهاء من جميع المراحل للتجارب السريرية وبدء الإنتاج.

في سياق متصل، قال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: "روسيا مستعدة لتزويد الشركاء الأجانب بلقاح ضد فيروس كورونا، لكن يجب أن يتم الإنتاج في المنشآت الخاصة بهم".