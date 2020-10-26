بسبب مبيعات أسلحة... الصين تفرض عقوبات على شركات وأفراد أمريكيين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو إيجيان، اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، فرض عقوبات على شركات وأفراد أمريكيين، بسبب مبيعات أسلحة.

وتضمنت قائمة الشركات التي شملتها العقوبات شركات بوينغ، ولوكهيد مارتن، ورايثيون الأمريكية، بحسب ما نشرته صحيفة "الشعب" الصينية الرسمية.

وأرجعت الخارجية الصينية هذا القرار إلى مبيعات أسلحة أمريكية تمت إلى تايوان، التي تعتبرها الصين أحد أقاليمها، فيما تطالب تايوان باعتبارها دولة مستقلة.

China to sanction US businesses and individuals, including Boeing, Lockheed Martin and Raytheon, over arm sales to China's Taiwan, FM spokesperson announced Monday pic.twitter.com/8oAZmAQu1t — People's Daily, China (@PDChina) October 26, 2020

​ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية، تفاصيل العقوبات ولا متى سيتم تطبيقها.

وانفصلت الصين وتايوان، خلال حرب أهلية عام 1949، ولا توجد أي علاقات دبلوماسية بينهما، وتدعي الصين بأن تايوان إقليم تابع لها، فيما تطلب تايوان بالاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة، ووصل التوتر بينهما إلى حد تهديد بكين بغزو تايوان.