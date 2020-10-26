إصابة سكرتيرة في مكتب نتنياهو بكورونا

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن سكرتيرة في مكتب نتنياهو (لم تسمها)، جرى تشخيص حالتها كمصابة بالوباء، وذلك في إطار اختبارات دورية تجرى في محيط نتنياهو.

وأضافت: "سيتم خلال الساعات المقبلة فحص كل من خالطها، ويجرى حاليا تحقيق وبائي".

فيما قالت هيئة البث الرسمية في خبر عاجل إنه لم يتحدد بعد ما إن كان على نتنياهو الخضوع للعزل الصحي من عدمه.

وسبق أن دخل نتنياهو العزل مرتين خلال الأشهر الماضية، بعد إصابة مقربيه منه بالوباء.

ووفق آخر إحصاء لوزارة الصحة الإسرائيلية، بلغ عدد المصابين بكورونا منذ فبراير/شباط الماضي، 310 آلاف و148، من بينهم 2397 حالة وفاة.