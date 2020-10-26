علييف: سيتم استخدام مقاتلات "إف-16" التركية في حالة العدوان الأجنبي ضد بلادنا

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الاثنين، إمكانية استخدام مقاتلات "إف-16" التركية في حالة العدوان الأجنبي ضد بلاده.