مادورو يعلن ابتكار فنزويلا "أول دواء يقضي على فيروس كورونا تماما"

ذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن علماء من بلاده تمكنوا من "ابتكار دواء للقضاء على فيروس كورونا المستجد".

وأضاف مادورو، في كلمة نشرها على "تويتر": "الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل كامل وتام، دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة".

#EnVivo 📹 | Jornada de balance de la aplicación del método 7+7 Plus, en el marco de la lucha contra el Covid-19.https://t.co/n5Q3k1L9De — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 25, 2020

وأوضح أن "فنزويلا ستقوم خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه "عندما نحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج".

وأكد مادورو، أن "العقار الذي يقضي على فيروس كورونا" يعتمد على "جزيء DR10، الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، وفيروس الورم الحليمي البشري، وإيبولا".

¡Tremenda Noticia! Certificamos la molécula DR10 como un antiviral altamente efectivo en la lucha contra el Covid-19. Hemos iniciado el proceso de certificación ante la OMS para ofrecer este tratamiento al mundo. Agradezco al equipo del IVIC por este gran aporte a la humanidad. pic.twitter.com/MPCOpMe9or — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 26, 2020

​وكان الرئيس الفنزويلي أعلن مؤخرا بدء اختبارات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في فنزويلا، معربا عن أمله في أن تبدأ البلاد بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل في تلقيح جماعي للسكان بالعقار الروسي.

كما أعلن، أن بلاده بدأت تجارب اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لوباء كوفيد-19، وأنه بالفعل هناك 2000 متطوع لهذا الأمر، مؤكدا أن ابنه وشقيقته شاركا في التجارب السريرية، وأنه بنفسه سيتلقى اللقاح في التجارب الشاملة.