الرئيس البوليفي يشدد على استعادة العلاقات مع روسيا بعد التدهور الذي حدث

أعلن الرئيس البوليفي المنتخب حديثا، لويس آرسي، اليوم الاثنين، أن بوليفيا ستستعيد العلاقات مع روسيا بعد التدهور الذي حدث أثناء حكم حكومة الأمر الواقع.

موسكو - سبوتنيك. وقال آرسي لوكالة "سبوتنيك": "أعتبر أنه خلال الأشهر الأحد عشر الماضية كان هناك تدهور في العلاقات بين بوليفيا وروسيا، بسبب وجود حكومة الأمر الواقع، التي وصلت إلى السلطة بفضل انقلاب لم يدرك ما وراء العلاقات بين بلادنا".

وأضاف أن "ما سنفعله بمجرد وصولنا إلى السلطة هو إعادة العلاقات، والعودة ومواصلة ما فعلناه. وكان هناك العديد من المشاريع، وكان لدينا طاقة نووية ومشاريع تصدير. وسنستأنف كل هذا مع حكومة الرئيس فلاديمير بوتين".

بعد نحو عام على استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس، وفي انتخابات هي الأولى التي لا يشارك فيها موراليس منذ العام 2006. فاز لويس آرسي مرشح اليسار المقرب من الرئيس السابق موراليس بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا من الدورة الأولى أمام خصمه الرئيسي الرئيس السابق كارلوس ميسا.

وكانت السلطة انتقلت إلى السياسية المعارضة، جانين أغنيس، والتي أعلنت نفسها رئيسة انتقالية للبلاد.