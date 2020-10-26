بوليفيا تعتزم شراء لقاح روسي ضد فيروس كورونا

قال الرئيس البوليفي لويس آرسي، الذي فاز في الانتخابات قبل أيام قليلة، إن بوليفيا تعتزم شراء لقاح فيروس "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال آرسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستشتري اللقاح:

"بالطبع". وأضاف آرسي: "أفهم أن اللقاح ليس معروضًا للبيع بعد، وأعتقد أنه قد تمت مناقشته بالفعل حتى تكون بوليفيا من أوائل الدول التي تمتلكه".

وأكد أنه من المخطط شراء اللقاح الروسي ليس للأبحاث، ولكن للتطعيم مباشرة.

وكان الدكتور ناديي حكيم، نائب رئيس الأكاديمية الدولية للعلوم الطبية، قال في وقت سابق إن لقاح "Sputnik V" الروسي سيلعب في نهاية المطاف دورًا رئيسيًا في إنقاذ الأرواح حول العالم

وقال حكيم: "ستكون اللقاحات أداة رئيسية في مكافحة كوفيد -19، وسيلعب في نهاية المطاف دورًا رئيسيًا في إنقاذ الأرواح حول العالم. يجب أن يعتمد نهج إنتاج اللقاح واستخدامه على أفضل التقنيات المتاحة مع ضمان المساواة في الوصول إلى اللقاح في جميع أنحاء العالم. تحتاج البلدان إلى بناء مجموعة متنوعة من اللقاحات، ومن بينها، بلا شك، يجب أن يكون "Sputnik V" الروسي"، بحسب ما ذكر موقع "icndiario".