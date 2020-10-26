الأمم المتحدة: أفغانستان لا تزال من البلدان الرائدة في إنتاج المخدرات

صرحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكبر منتجي المخدرات، غير أن التهريب قد انخفض بسبب إغلاق الحدود.

فيينا - سبوتنيك. وقالت والي، لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال أفغانستان من بين أكبر منتجي المخدرات . غير أن تهريب المخدرات قد تراجع لأن الناس لا يسافرون. ولكننا نواصل مراقبة الوضع" .

وأشارت إلى أن العالم لا يزال في وسط المعركة ضد الوباء، ولذلك فمن السابق لأوانه الحديث عن التأثير الأكثر تحديداً لفيروس "كورونا" على الإتجار بالمخدرات.

وتعتبر أفغانستان من أكبر الدول المصدرة للمخدرات في العالم، ويتم زراعة الحشيش في القرى والأرياف في المناطق المتوترة أمنياً، وعلى الرغم من المساعي المبذولة وإنفاق ملايين الدولارات إلا أن الحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين فشلوا في احتواء هذه الظاهرة.