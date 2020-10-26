بوليفيا تخطط لتصدير معجون أسنان أوراق الكوكا

أعلن الرئيس البوليفي الجديد، لويس آرس، أن بلاده تريد إنتاج وتصدير معجون أسنان من أوراق الكوكا.

وقال آرس خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "سنواصل السياسة المتعلقة بإنتاج الكوكا، حيث نريد انتاج وتصنيع المعجون الأسنان وبيعه للدول".

وأضاف آرس قائلا: "على سبيل المثال، سنقوم بصنع معجون أسنان من أوراق الكوكا. تحتوي أوراق الكوكا على مواد تعالج الأسنان وتقتل التسوس، وبالتالي فإن أولئك الذين يمضغون الكوكا لا يعانون من تسوس الأسنان".

وأكد آرسي أن الدولة لن تنتج هذا المنتج فحسب، بل ستصدره أيضا.

وتعد الكوكا جزءًا لا يتجزأ من ثقافة جبال الأنديز، حيث يستخدم النبات منذ ما يقرب من ألفي عام كمصدر للمعادن، بالإضافة إلى استخدامه في الطب للتخدير.