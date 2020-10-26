ماذا طلب رئيس وزراء باكستان في رسالته لـ "فيسبوك"؟

وبحسب "رويترز"، فإن عمران طلب في رسالته حظر أي محتوى ينطوي على التخويف من الإسلام على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال خان في الرسالة: "إن تزايد رهاب الإسلام يشجع التطرف والعنف في أنحاء العالم، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك"، وفق ما ذكرته "رويترز".

وكتب خان: "أطلب منك فرض حظر مماثل على رهاب الإسلام وكراهيته على فيسبوك مثلما فرضته من أجل المحرقة".

وكان موقع "فيسبوك" قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه بصدد تحديث سياساته الخاصة بخطاب الكراهية لحظر أي محتوى ينكر المحرقة أو يحرف وقائعها.

يذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد استدعت السفير الفرنسي لديها، وذلك على خلفية تصريحات اعتبرتها معادية للإسلام من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال وزير الخارجية، شاه محمد قريشي، لقناة "جيو تي في" الباكستانية إنه جرى "استدعاء السفير الفرنسي لتسجيل الاحتجاج على الحملة المعادية للإسلام"، مضيفا أن "على الدول المتحضرة احترام مشاعر المسلمين".