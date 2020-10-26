الكرملين يعلق على قرار وقف إطلاق النار في قره باغ

علق الكرملين، اليوم الاثنين، على قرار وقف إطلاق النار الذي أصدرته واشنطن يوم أمس الأحد.

موسكو - سبوتنيك. فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على بيان وقف إطلاق النار الأمريكي في قره باغ، بأن "عملية حل أزمة قره باغ، التي تمر في مرحلة حادة لا ينبغي ولا يمكن أن تكون مكانًا لنوع من التنافس أو المباهاة".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس، هدنة إنسانية جديدة في ناغورني قره باغ. وحدث هذا بعد محادثات في واشنطن.

وقال زعيم إقليم ناغورني قره باغ، أرايك هاروتيونيان، في بيان اليوم الاثنين، أنه يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة وبمشاركة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تؤكد من جديد التزامات الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، الذي تم الاتفاق عليه يومي 10 و 17 تشرين الأول/أكتوبر بمبادرة من رئيسي روسيا وفرنسا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأحد، أنه تم التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ، بحيث تدخل حيز التنفيذ في الثامنة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (7 بتوقيت موسكو).

من جانب آخر أكدت مجموعة مينسك المعنية بالأزمة في ناغورني قره باغ، في بيان لها، أن رؤساءها سيجتمعون مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة الوصول لتسوية في الأزمة الدائرة.

وترأس دول فرنسا وأمريكا وروسيا، مجموعة مينسك التي تعمل على التوصل لحل نهائي للصراع في قره باغ.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، أنه يشارك في المفاوضات حول إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

يذكر أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان زارا واشنطن، الجمعة، حيث عقدا اجتماعا مع نظيرهما الأمريكي، مايك بومبيو.