إيران تصف "كورونا" بـ"القاتل والشرير" وتعتبر النظام الأمريكي شريكا له

وصفت وزارة الخارجية الايرانية، النظام الأمريكي، بأنه شريك قاس وظالم لـ"كورونا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تستهدف الشعب الإيراني بإجراءات حظر غير إنسانية أثناء مكافحة هذا الوباء".

وقال الخارجية الإيرانية، في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر": "لقد ثبت أن كورونا قاتل وشرير وقاسٍ في كل مكان، لكنه أسوأ في إيران لأن لديه شريكا قاسيا وظالما وهو النظام الأمريكي".

وأضافت: "لقد مارست أمريكا الضغط إلى أقصى حد في الإرهاب الصحي واستهدفت الشعب الإيراني بإجراءات حظر لا إنسانية أثناء مكافحة الوباء، سنتغلب على هذه المشاكل، لكننا لن ننسى أبدا".

Corona's proven deadly, vicious & brutal everywhere, but it's worse in Iran as it has a cruel collaborator: US regime. U.S. has elevated max pressure to Health Terrorism & targeted Iranian ppl w/ inhuman sanx while they're fighting the pandemic. We'll overcome but NEVER forget. pic.twitter.com/n3c9QuIfQ7 — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) October 26, 2020

وقالت السلطات الإيرانية، أكثر من مرة، إنه "على الرغم من المزاعم الأمريكية بعدم وجود حظر على الأدوية، فإن العقوبات تشكل عائقا رئيسيا أمام توريد السلع الأساسية اللازمة لمكافحة وباء كورونا والمشاكل الصحية الأخرى في البلاد".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 574 ألفا و856 شخصا، مشيرة إلى وفاة 337 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد المتوفين في إيران 32 ألفا و953 شخصا.