ترامب وزوجته مع طفلين يتنكران في مظهرهما بمناسبة "الهالوين"... صور

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، أمس الأحد، بعيد الهالوين داخل البيت الأبيض، الذي شهد حضورا أقل مقارنة بالأعوام السابقة وإجراءات صحية مشددة بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وفي الاحتفالية التي تحمل عنوان "هالوين 2020"، تخطى دونالد ترامب وميلانيا ترامب توزيع الحلوى على الأطفال، خوفا على صحتهم، ولوحا لهم من بعيد بسبب الفيروس.

وصاحب خروج الرئيس الأمريكي وزوجته للحاضرين في الاحتفالية موسيقى أغنية الديسكو للثمانينيات "Thriller" للمطرب الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، بينما كانا يمسكان بأيديهما ويلوحان للجمهور.

ولم يرتد ترامب أو زوجته أقنعة الوجه أثناء استقبالهم للأطفال، الذين ساروا في طابور أمامهم في جنوب الرواق في البيت الأبيض، وارتدوا ملابس تنكرية لملائكة ورواد فضاء وقراصنة وشخصيات كرتونية وهياكل عظمية وسحرة ووحيد القرن والديناصور التيرانوصور ريكس.

ومن بين الأطفال المتنكرين في الاحتفالية، طفل وطفلة تنكرا في صورة الرئيس الأمريكي وزوجته، إذ وضع الطفل شعرا مستعارا يشبه شعر ترامب، وارتدى بذلة بربطة عنق حمراء اللون، ما أثار ضحكات الرئيس الأمريكي وزوجته، وحرصا على التقطا الصور معهما.

وعلق ترامب ساخرا على الطفل الذي تنكر في صورته: "إنه يحب الصحافة والإعلام".

They look scarily similar! Trump and Melania pose with two children dressed as them as they welcome crowds of excited kids to the White House for their annual Halloween party https://t.co/kG1HTPHvgm pic.twitter.com/dPLfDfJZe7 — NowMyNews (@NowMyNews) October 26, 2020

وحرصت على حضور الاحتفالية، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكيناني، مع رضيعتها البالغة من العمر 11 شهرا، التي كانت متنكرة في زي فأر.

Press Secretary Kayleigh McEnany poses with President Donald Trump and first lady Melania Trump as they host a Halloween event at the White House in Washington, October 25, 2020. pic.twitter.com/t5tzY32M6J — Richard Lee Manner (@MannerRichard) October 26, 2020

وكان معظم الأطفال والضيوف يرتدون أقنعة في الاحتفالية، الذين احتشدوا حولهما لالتقاط الصور التذكارية معهما، حتى دفعهم موظفو البيت الأبيض للسير قدما وعدم إخراج هواتفهم الذكية للتصوير.