اليونان: تركيا أصبحت وكيل سفر للجهاديين المتوجهين إلى جبهات مختلفة

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء الدور السلبي لتركيا في سوريا واصفا أنقرة بأنها أصبحت "وكيل سفر" للجهاديين.

موسكو - سبوتنيك. وقال ديندياس في محادثات في أثينا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "لقد أعربت عن قلقي إزاء الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا، والذي يقوض التقدم المحرز... كما أن تركيا أصبحت وكيل سفر للجهاديين المتوجهين إلى جبهات مختلفة".

واستهل وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، اليوم الإثنين، زيارته لليونان باجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا. كما وجهت اتهامات لتركيا بنقل مسلحين إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق الليبية.

مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أعرب في وقت سابق عن قلق موسكو إزاء إمكانية تحول جنوب القوقاز إلى معقل للإرهابيين في ظروف استمرار النزاع المسلح في قره باغ.