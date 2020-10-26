ظريف: أمريكا قضت 220 عاما من عمرها في الحروب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن عمر الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها 244 عاما، قضت منها 220 عاما في الحروب.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول ظريف إن "من ضمن تلك الحروب 39 حربا عسكرية و120 حربا اقتصادية خسرت غالبيتها منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة قبل 75 عاما".

وكتب ظريف تدوينة على "تويتر" بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، قال فيها: "على منظمة الأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها الـ 75 السيطرة على مضيفتها (أمريكا)"، مضيفا: "هذه الدولة المضيفة التي قضت 220 عاما من عمرها في الحروب".

وتابع: "أمريكا شنت منذ عام 1945 فقط 39 حربا عسكرية و120 حربا اقتصادية ضد من عارض أهواءها"، مضيفة: "الحقيقة هي أنه لا منتصر في الحرب".

وقبل أيام قال وزير الخارجية الإيراني إنه يجب على العالم أن يرفض ما وصفه بـ "نهج التفرد والغطرسة".