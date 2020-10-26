يريفان تؤكد استيلاء القوات الأذربيجانية على مدينة كوباتلي في إقليم قره باغ

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون أوفانيسيان أن القوات المسلحة الأذربيجانية تمكنت من الاستيلاء على مدينة كوباتلي في قره باغ.

وقال الناطق: "للأسف، في ساعة متأخرة من مساء أمس، خلال المعارك، تمكن الخصم من احتلال كوباتلي والتقدم في بعض الاتجاهات".

يتبع..