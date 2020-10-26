عقوبات أمريكية جديدة ضد قطاع النفط في إيران تستهدف شخصيات وكيانات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط في إيران عبر وضع كيانات وأفراد على قائمة العقوبات الأمريكية، بينهم وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، وذلك بدعوى دعمهم للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي أنها استهدفت بعقوباتها قطاع النفط في إيران بضم وزير النفط و7 أفراد آخرين و10 كيانات إلى قائمة العقوبات، وجاء في الموقع "تصنف الولايات المتحدة اليوم وزارة النفط الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية" على قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب وذلك لتمويلهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ حسب زعم الوزارة.

Treasury sanctions key actors in Iran’s oil sector for supporting Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force https://t.co/vCnuIbG9cb — Treasury Department (@USTreasury) October 26, 2020

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن "النظام الإيراني يستخدم القطاع النفطي من أجل دعم أنشطة فيلق القدس المزعزعة للاستقرار".