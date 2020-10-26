حصيلة الإصابات ترتفع... انتحاري يفجر نفسه قرب مركز للشرطة بولاية هاطاي جنوبي تركيا

وقع انفجار ضخم في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي جنوبي تركيا، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة، ما أدى إلى سقوط إصابات.

قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "انتحاري يفجر نفسه بعد نقطة تفتيش للشرطة في مدنية إسكندرون بولاية هاطاي".

وأضافت المصادر "إصابة نائب مدير أمن مركز الشرطة في مدينة إسكندرون خلال اشتباكات مع منفذ الهجوم في المدينة".

وأفادت المصادر بإصابة 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع قرب مركز للشرطة في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي، وقالت:

عدد الإصابات التي وقعت جراء الهجوم الإرهابي في ولاية هتاي وصل إلى 3 أشخاص.

وقال محافظ ولاية هاطاي "تم تحييد إرهابي من أصل اثنين في مدينة إسكندرون عند حاجز شرطة ووقع انفجار أثناء ذلك ولم يسفر الانفجار عن ضحايا في الأرواح".