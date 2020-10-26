برئاسة شيخ الأزهر... "حكماء المسلمين" يشكل لجنة لمقاضاة "تشارلي إيبدو"

أعلن مجلس "حكماء المسلمين" رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد (ص) ومقدسات الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن المجلس سيشكل لجنة قانونية لملاحقة صحيفة "تشارلي إيبدو" الفرنسية قضائيا.

وشدد مجلس "حكماء المسلمين" على أن حرية التعبير لابد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.

وقالت إن "فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترأس اليوم الإثنين، اجتماع مجلس حكماء المسلمين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، مضيفة: "خلال الاجتماع ندد مجلس حكماء المسلمين بالحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية تحت شعار "حرية التعبير".

وأكد المجلس استنكاره الشديد أيضا لحادث مقتل المدرس الفرنسي، وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، مشددا على أن كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها.

وقال مجلس حكماء المسلمين إنه "يجدد دعوته للمواطنين المسلمين في الغرب إلى التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية".

ودعا المسلمين إلى "عدم الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين".

وقال إن "مواجهة هذه الإساءات ستكون من خلال القضاء وبالطرق القانونية، إيمانا من المجلس بأهمية مقاومة خطاب الكراهية والفتنة بالطرق السلمية والعقلانية والقانونية".

وأوضح: "يطالب المجلس المسلمين أيضا بمواجهة خطاب الكراهية عبر المطالبة بسن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مطالبا عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للحملة الممنهجة على الإسلام ومعاداته والزج به في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية".