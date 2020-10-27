"للمرة الأولى منذ أكثر شهر".. ترامب يتقدم على بايدن

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدما ضئيلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منافسه في السباق الرئاسي جو بايدن، وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهر.

موسكو - سبوتنيك. ووفق وسائل إعلام، أشارت نتائج استطلاع نظمته مؤسسة "راسموسن" للأبحاث، إلى أن 48 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون ترامب، بينما يؤيد 47 بالمئة منهم الديمقراطي جو بايدن.



وأعرب 3 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للمرشحين عن الأحزاب الصغرى، بينما لم يحدد 2 بالمئة المرشح الذي يؤيدونه

وجرى الاستطلاع في 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشمل 1500 من الناخبين وبلغت نسبة الخطأ 2.5 بالمئة .

وأشار تقرير لمؤسسة "راسموسن" إلى، أن "ترامب تقدم على منافسه لأول مرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي".

من جهة أخرى، أجرت وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" استطلاعا آخر في 6 ولايات أمريكية، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تقدم بايدن على ترامب بفارق كبير في ويسكونسن وبهامش ضئيل في ولاية بنسلفانيا.



ومن المتوقع أن تلعب تلك الولايات دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.