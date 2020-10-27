"حماية حدود الوطن"... زوجة رئيس وزراء أرمينيا تعلن استعدادها للمشاركة في الحرب

أعلنت زوجة رئيس وزراء أرمينيا، آنا هاكوبيان، عزمها الخضوع للتدريب العسكري والذهاب إلى "حماية حدود الوطن" في قره باغ.

ونشرت هاكوبيان على "فيسبوك" منشورا قالت فيه "ابتداء من الغد، ستبدأ كتيبة مكونة من 13 امرأة، بمن فيهم أنا، التدريب العسكري".

وأضافت، أنها ستذهب إلى قره باغ في غضون أيام قليلة.

وشددت هاكوبيان على أنه "يجب ألا نتنازل عن وطننا وكرامتنا للعدو".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، الأحد، التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ، بحيث تدخل حيز التنفيذ في الثامنة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

لكن اشتباكات جديدة اندلعت، يوم الأحد، بين أذربيجان وأرمينيا بعد عدة دقائق من دخول نظام وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وتبادل الطرفان الاتهامات في خرق الهدنة وعرقلة تسوية سلمية للنزاع.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها، منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.