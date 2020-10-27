وكالة: مقتل وإصابة العشرات بانفجار استهدف مدرسة في بيشاور غربي باكستان

أفادت وسائل إعلام، صباح اليوم الثلاثاء، عن سقوط ما لا يقل عن 7 قتلى وعشرات الجرحى، جراء تفجير استهدف مدرسة دينية في مدينة بشاور غربي باكستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشرطة قوله إن "الانفجار وقع في مدرسة حيث زرع مجهولون متفجرات في كيس بلاستيكي"، مضيفا أن "بين القتلى والجرحى أطفالا".

Huge explosion in Dir Colony of #Peshawar in #Pakistan. At least 4 killed and more than 20 injured . Most injured who are children are believed to be critical. Blast near a Madarsa #Islamic_Terrorist pic.twitter.com/E6t5GNNbhs — Jasleen kaur (@Jasleen_Kaur11) October 27, 2020

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" القريب من موقع الحادث، إن المستشفى استقبل سبعة قتلى و 70 جريحا، أصيب كثيرون منهم بحروق جراء الانفجار.