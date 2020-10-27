وكالة: أجهزة الأمن الأمريكية تستعد بنشاط لمواجهة اضطرابات محتملة أثناء الانتخابات الرئاسية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تحضيرات واستعدادات مكثفة تجريها الأجهزة الأمريكية المختلفة لمواجهة الاضطرابات المحتملة أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ونقلت وكالة "سي إن إن" تصريحات القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأمريكي، كين كوتشينيلي، الذي قال إن "فرقنا جاهزة للعمل حسب الحاجة قبيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة"، منوهاً بأن "​وزارة الداخلية​ الأمريكية ليست لديها معلومات استخباراتية محددة بشأن وجود تهديد محدد باندلاع أعمال عنف".

ولفتت الوكالة نقلا عن مسؤول أمني رفيع إلى أن "وكالتين للأمن الداخلي تستعدان بنشاط لمواجهة اضطرابات محتملة أثناء ​الانتخابات العامة​ في 3 تشرين الثاني المقبل".

كما نوهت بأن "الحديث يدور حول وحدات لقوات خاصة تابعة لدائرة ​الجمارك​ ومراقبة الحدود، كانت كلفت الصيف الماضي بإخماد الاضطرابات في مدن مثل بورتلاند وأوريغون و​واشنطن​، وهي تجري الآن تدريبات مكثفة، وقد مددت حالة الاستعداد في هذه الوحدات للتحرك في الظروف الطارئة".

وأجرت وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" استطلاعا للرأي في 6 ولايات أمريكية، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تقدم بايدن على ترامب بفارق كبير في ويسكونسن وبهامش ضئيل في ولاية بنسلفانيا.

ومن المتوقع أن تلعب تلك الولايات دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.