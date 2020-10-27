أرمينيا ترد على انتهاكات باكو لوقف إطلاق النار والأخيرة تعلق

أعلنت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، عن قصفها للقوات المسلحة الأذربيجانية المتواجدة على حدودها القريبة من الحدود الإيرانية.

وأصدرت وزارة الدفاع الأرمينية بيانا جاء فيه: "هذا الصباح قام الجانب الأذربيجاني مرة أخرى بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف طائرات مسيرة تابعة له مواقع عسكرية حدودية مع إيران".

وأضاف بيان الدفاع الأرمينية: "سنضظر للرد على القوات الأذربيجانية".

وفي السياق نفسه، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات المتداولة عن هجوم صاروخي على الحدود الجنوبية لأرمينيا.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وكانت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان قد تجددت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.