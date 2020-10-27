"غبار" قادم من الصين يثير قلق ومخاوف كوريا الشمالية

يسود قلق كبير داخل كوريا الشمالية من "الغبار الأصفر" القادم من الصين، حيث تخشى السلطات من أن يكون الغبار محملا بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب هيئة "بي بي سي"، قالت شبكة التلفزيون المركزي الكوري إن الغبار الذي يعد ظاهرة موسمية "يمكن أن يحمل معه وباء "كوفيد-19".

وأبلغت البعثات الأجنبية موظفيها بعدم الخروج أو فتح أي نوافذ، لتفادي "العاصفة الترابية المتوقعة".

North Korea warnings over 'yellow dust coming from China' https://t.co/eRFzV4he1x — BBC News (World) (@BBCWorld) October 23, 2020

ولم تسجل كوريا الشمالية بشكل رسمي أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

ولا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن "الغبار الأصفر"، يمكنه نقل عدوى فيروس كورونا، إلا أنه يظل مصدرا للعديد من مشكلات الجهاز التنفسي.

وينشأ هذا الغبار من صحاري الصين وكازاخستان كل عام قبل أن يجتاح شبه الجزيرة الكورية وخارجها.