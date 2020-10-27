"ليس لديه ضمير"... هيلاري كلينتون: أشعر بالغثيان كلما فكرت في فوز ترامب

أكدت هيلاري كلينتون التي خسرت انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب، أن فكرة فوز ترامب مرة أخرى تشعرها بالغثيان الشديد.

وبحسب كارا سويشر الصحفية في "نيويورك تايمز" والتي استضافت هيلاري عبر البودكاست الخاص بها، قالت الأخيرة: "لا يمكنني التفكير في فوزه. أشعر بالغثيان بكل معنى الكلمة لأنني أعتقد أنه سيكون لدينا 4 سنوات أخرى من سوء المعاملة والتدمير لمؤسساتنا، والإضرار بمعاييرنا وقيمنا".

وتابعت هيلاري "ليس هناك شك في أنه سيفعل كل ما في وسعه لمهاجمة ومعاقبة أي شخص كان في رأيه خصما وسوف يحصل على المساعدة والتحريض، للأسف، من قبل المسؤولين المنتخبين والمعينين".

وأضافت "من أهم الإنجازات التي آمل أن نراها في هذه الانتخابات هو مجلس الشيوخ الديمقراطي، حيث سيكون هو ما نحتاجه ضد المزيد من إساءة استخدام السلطة".

وأتمت هيلاري كلينتون "هو ليس لديه حدود على الإطلاق ولا أعتقد أن لديه ضمير. من الواضح أنه ليس رجلا أخلاقيا وصادقا. لذلك سيفعل كل ما في وسعه لرفع نفسه. كما قلت أنه يعيش مع شبح عدم الشرعية".

وكانت هيلاري قد صرحت بأنه في حال خسارة الرئيس ترامب الانتخابات المقبلة ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن، فأنه لن يرحل "في هدوء".