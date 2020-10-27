عمرها 14 عاما... تلميذة هندية تخوض مع العلماء معركة القضاء على كورونا

تخوض تلميذة أمريكية هندية الأصل، معركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تسابق الزمن مع العلماء لإيجاد لقاح للفيروس.

ونجحت الطالبة أنيكا شيبرولو صاحبة الـ14 عاما، في الفوز ضمن مسابقة أمريكية بمشروع يهدف إلى القضاء على الوباء.

مشروع الطالبة يعتمد على تحديد الجزيء الذي يمكن أن يرتبط بفيروس كورونا وربما يعطله، بحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية.

Congratulations to 14- year-old Indian-American, Anika Chebrolu from Texas for winning 2020 3M Young Scientist Challenge and a $25,000 prize for her work on potential therapy for #COVID19. pic.twitter.com/oEPIoxn8an — Vice President of India (@VPSecretariat) October 19, 2020

وشاركت أنيكا في البداية بهدف دراسة الإنفلونزا، إلا أنها قررت تغيير اتجاه دراستها نحو كورونا، بعدما اجتاحت العدوى دول العالم.

واستعانت أنيكا بالنموذج الحاسوبي للبحث عن مركب يرتبط ببروتين "SARS-CoV-2"، الذي يبرز على سطح الفيروس ويتصل بالخلايا البشرية لإحداث العدوى.

وأوضحت الطالبة أن هدفها الحالي هو العمل جنبا إلى جنب مع العلماء والباحثين الذين يقاتلون من أجل السيطرة على معدلات الاصابة والوفيات للوباء، بتطوير علاج حقيقي وفعال.