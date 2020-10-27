أردوغان يتخذ خطوة مفاجئة ضد زعيم حزب هولندي بسبب منشورات مسيئة له

كشفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الخطوة التي اتخذها ضد زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني خيرت فيلدرز بسبب منشورات مسيئة له.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، "قدم الرئيس رجب طيب أردوغان شكوى ضد زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني خيرت فيلدرز بسبب منشورات سخر فيها فيلدرز من أردوغان"، ولم تشر الوكالة إلى الجهة أو الهيئة التي قدم لها أردوغان الشكوى، هل هي محلية أم أجنبية أو دولية.

#عاجل | الرئيس #أردوغان يقدم شكوى ضد زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف "خيرت #فيلدرز" بسبب منشورات مسيئة ضده — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 27, 2020

واعتبر أردوغان، منشور النائب الهولندي اليميني استفزازيا، مشيرا إلى أن العنصرية صاعدة ومتفشية في أوروبا. وقال تعليقا على الكاريكاتور الذي نشره عبر "تويتر" زعيم حزب الحرية الهولندي غيرت فيلدرز: "الفاشية غير موجودة في قاموسنا، والعدالة الاجتماعية قائمة عندنا".

وكان النائب الهولندي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز أعاد العام الماضي طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد. ونشر فيلدرز على "تويتر" صورة كتب عليها "محمد، ودعا الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن، وقال فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".