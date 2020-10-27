بعد مظاهرات غير مرخصة... اعتقال 500 متظاهر في بيلاروسيا

قالت أولغا تشيمودانوفا، السكرتيرة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا، إن أكثر من 500 مشارك في أعمال احتجاج غير مصرح بها تم اعتقالهم خلال اليوم الماضي في مناطق مختلفة من بيلاروسيا.

وكانت مسيرات معارضة تجمعت أمس في العاصمة مينسك، وسارت من ميدان الاستقلال إلى ساحة يعقوب كولاس.

وكان معظم المشاركين من الطلاب والمتقاعدين . وفي المساء، تم تسجيل تجمعات جماهيرية ومسيرات جماعية في الشوارع المركزية.

وبحسب المتحدثة، تم اعتقال أكثر من 500 شخص، وقبل النظر في القضايا في المحاكم المتعلقة بالمخالفات الإدارية، تم وضع 434 شخصًا في أماكن الاحتجاز".

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.

ودعا البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروسيا وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.