السجن لجندي إسرائيلي سرق سلاحا "فتاكا" وباعه لمنظمة إجرامية

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن لجندي في الجيش تورط في سرقة سلاح "فتاك" من دبابة وبيعه لإحدى منظمات الجريمة في إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

وقالت القناة "12" إن المحكمة قضت بالسجن 20 شهرا للجندي المقاتل الذي سهل لأحد زملائه الجنود مهمة سرقة رشاش من نوع "إف إن ماج" من دبابة "ميركافا" في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن الواقعة حدثت منذ ثمانية أشهر في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، عندما طلب جندي من مقاتل برتبة رقيب تعريفه بطريقة فتح الدبابة وأماكن الرشاشات.

وشرح الرقيب للجندي في عدة مكالمات فيديو جرت بينهما كيفية تفكيك رشاش الـ "ماغ"، ووضعه في حقائب وتهريبه خارج القاعدة.

وقام الجندي بإخفاء قطع الرشاش في حقيبتين وغادر القاعدة واستقل سيارة مدنية شرح لقائدها كيفية إعادة تجميع الرشاش لاستخدامه.

ولاحقا تمكنت الشرطة العسكرية من ضبط المتهمين، وقررت المحكمة العسكرية، اليوم، السجن 20 شهرا على الجندي المقاتل (الرقيب)، فيما لم يصدر بعد حكم بحق الجندي الآخر.

وأشار القضاة إلى أن سرقة رشاش من هذا النوع أمر خطير للغاية، كونه "سلاح فتاك يمكن أن يصل إلى المنظمات الإرهابية والعناصر الإجرامية ويسبب أضرارا بالغة الخطورة لحياة الإنسان بل ويشكل إضرارا بالأمن القومي".