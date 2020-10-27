أذربيجان تعلن تدمير أي هدف يهدد أمنها

قالت وزارة الدفاع ودائرة الحدود الحكومية في بيان مشترك إن بإمكان أذربيجان تدمير أي أهداف عسكرية، تهدد أراضيها، بغض النظر عن موقعها.

وجاء في البيان المشترك إن "أذربيجان، التي تلتزم بنظام وقف إطلاق النار الإنساني الجديد، لديها موقف متحفظ تجاه استفزازات العدو على طول الجبهة ولا تتخذ سوى التدابير المناسبة، وتعمد أرمينيا إلى تفاقم الوضع في مختلف اتجاهات الجبهة، لا سيما في الأجزاء المستعادة من حدود الدولة.

وجاء في البيان أن "أي استفزاز في هذا الاتجاه يعتبر عملا من أعمال العدوان على وحدة أراضينا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يحق لأذربيجان تدمير أي منشآت عسكرية تهدد أراضيها بغض النظر عن موقعها".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.

وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ. وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ 18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.