إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة في بيان لها: "رقم قياسي جديد في الإصابات باقترابها من 7 آلاف حالة (6968 حالة)، و346 حالة وفاة.

رقم قياسي جديد في الإصابات باقترابها من 7 آلاف حالة

وزارة #الصحة_الإيرانية، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، حول إحصاءات #كورونا آخر 24 ساعة: الوفيات: 346. والإصابات: 6968. وإجمالي الضحايا: 33499 وفاة. وإجمالي الإصابات: 581824 شخصا، بينهم 4995 حالة حرجة — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) October 27, 2020

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات المسجلة في إيران 581824 شخصا، بينهم 4995 في حالة حرجة، وإجمالي الوفيات 33499 حالة.