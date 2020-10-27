الجيش الإيراني يتحرك نحو الحدود بعد سقوط قذائف جوية على أراضيه

قررت إيران، اليوم الثلاثاء، تعزيز تدابيرها العسكرية على الحدود القريبة لإقليم قره باغ، الذي يشهد نزاعا مسلحا خطيرا منذ أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان، بعدما وصلت بعض قذائفه إلى الأراضي الإيرانية.

وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، خلال زيارة مناطق في شمال غرب إيران، إن "وحدات الدفاع الجوي في منطقة شمال غرب البلاد تم تعزيزها وسيجري المزيد من تعزيزها إن اقتضت الحاجة، إذ أن أمن الشعب يحظى بأهمية خاصة لنا"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف موسوي أن "احترام وحدة أراضي الدول والحفاظ على الحدود الدولية الرسمية يعدان من المبادئ المعترف بها ولن نتحمل تغييرها ونعارض ذلك".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن نشر قوات ومعدات عسكرية على الحدود مع قره باغ، تحسبا لأي امتداد لتداعيات المعارك الجارية في الإقليم المتنازع عليه إلى الأراضي الإيرانية الحدودية، ومن أجل حماية المواطنين وتأمين الشريط الحدودي لمدينتي "خودافارين" و"جلفا".