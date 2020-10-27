مبعوث الرئيس الإيراني يخطط لزيارة موسكو وأنقرة والدول المشاركة بالقتال في قره باغ

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد خطيب زاده، أن المبعوث الخاص للرئيس الإيراني عباس عراقجي سيزور روسيا وأذربيجان وأرمينيا وتركيا للتباحث بشأن حل الصراع الدائر في منطقة قاره باخ.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان الخارجية الإيرانية وجاء فيه "سيقوم نائب وزير الخارجية عراقجي بزيارة المناطق الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، سيشمل البرنامج زيارات إلى باكو وموسكو ويريفان وأنقرة".

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء الأربعاء الماضي، عن نائب حاكم محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، عليار راستكو، أن 71 صاروخا أطلقتها الأطراف المشاركة في حرب ناغورني قره باغ، على بلدة خودافارين الحدودية، بضواحي أراس الجنوبية.

وأضاف راستكو: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الحادث في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات"، وأنه حتى، يوم الأربعاء، سقطت 68 قذيفة صاروخية داخل إيران جراء الاشتباكات، لكن خلال، اليوم، فقط، سقطت على أراضي البلاد 71 أخرى.