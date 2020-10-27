خبير يحدد أخطر العناصر المحمولة الناقلة لـ"كورونا" أثناء السفر

حذر خبير طيران بريطاني من وجود عناصر في حقائب يد المسافرين يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة للإصابة بعدوى كوفيد 19.

ويقول خبير الطيران البريطاني مارتن ليندستورم إن أخطر عنصر للركاب في حقائب اليد أثناء انتشار جائحة كورونا هو "جواز السفر"، وبحسب المختص، يعتبر مكان مراقبة الجوازات المصدر الرئيسي للعدوى، حيث يمر المئات من الأشخاص عبره بانتظام. وفق موقع "express.co.uk".

وتابع قائلا: "يعتبر الهاتف الذكي ثاني ناقل للعدوى، حيث يتجمع عدد كبير من الميكروبات على سطحه، فكر في هاتفك الذكي على أنه امتداد ليديك وقم بتطهيره بانتظام".

Flight passengers warned of major ‘contagious’ item lurking in their hand luggage https://t.co/fDURC9Hwp6 — Newslanes (@newslanes) October 23, 2020

وأشار الخبير إلى أن الركاب يجب أن يأخذوا معهم بالتأكيد وسائل تطهير ومناديل لمسح جميع الأسطح التي يلمسونها.