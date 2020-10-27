آنا بوبوفا: لكل لقاح روسي ضد كورونا جمهوره المستهدف

قالت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا إن كل لقاح ضد عدوى فيروس كورونا سيكون له جمهوره المستهدف، وسيكون الطبيب قادرًا على اختيار المريض الذي يجب أن يتلقى أي لقاح.

وقالت المسؤولة الصحية في منتدى المجتمع الصحي، اليوم الثلاثاء:

"جميع اللقاحات الثلاثة، وأعتقد أنه سيكون هناك أربعة أخرى، تستخدم مواقع إنتاج مختلفة. اليوم لدينا الفرصة لإنتاج كمية كبيرة من اللقاح دون إرهاق موقع إنتاج واحد... لا يمكنني تحديد أيها أفضل، كل لقاح سيكون له جمهوره المستهدف، إذا جاز التعبير".

وأوضحت أن الأطباء ستتاح لهم الفرصة لاختيار اللقاح الذي يجب وصفه لشخص معين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

ومنذ أيام أعلن مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، أنه يطور لقاحًا مشتركًا يقي من الإصابة بفيروس كورونا ومن الإنفلونزا في وقت واحد.

وقال مدير المركز رينات مكشوتوف لـ "سبوتنيك": "إن مركز الأبحاث "فيكتور" يقوم بتطوير لقاح موحد يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ومن الإنفلونزا".

وأعلن مركز "فيكتور"، في وقت سابق، عن اكتمال الدراسات السريرية للقاح الروسي الثاني الذي طوره المركز ضد كورونا.

بدأ "فيكتور" التجارب السريرية للقاح كورونا، في 27 تموز / يوليو، بمشاركة 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من "فيكتور".

ويجري العمل الآن في روسيا لاتمام اللقاح الثالث.