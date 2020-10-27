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    الشرطة السويسرية

    الاستخبارات السويسرية تحذر من وقوع هجمات إرهابية في أوروبا

    © REUTERS / Arnd Wiegmann
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    أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات إرهابية في أوروبا يمكن أن تقع وبشكل رئيسي من تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى بقاء مستوى التهديد الإرهابي في سويسرا مرتفعا، على الرغم من أنها ليست الهدف الأول للإرهابيين.

    زيوريخ – سبوتنيك. وجاء في التقرير السنوي للوكالة "الأمن السويسري 2020": "ما زال داعش هو القوة المهيمنة على الإرهاب الجهادي".

    مشهد يطل على مدينة باريس من أعلى سطح كاتدرائية نوتردام، 14 مارس/ آذار 2002
    © AFP 2020 / Alexander Nemenov
    المدعي العام الفرنسي: أخت أحد الموقوفين في قضية قتل المدرس كانت عضوة في "داعش"
    وكشف التقرير أنه "من المحتمل أن تقع العمليات الإرهابية في أوروبا أولا من هذه المجموعة الإرهابية".

    وأوضح التقرير أن "التهديد الإرهابي في سويسرا في مستوى عال. وعلى الرغم أنها ضمن قائمة الدول التي بعتبرها الجهاديون هدفا مسموحا لهم، فهي ليست الهدف الأول للإرهابيين".

    وفي السياق، توقعت أجهزة الاستخبارات السويسرية، أن يلجأ المتطرفون اليساريون، على سبيل المثال إلى إشعال النار في المباني، والتي في رأيهم مرتبطة بالقمع.

    وقالت إن المتطرفين اليساريين على وجه الخصوص يحاولون السيطرة على الحركات الأوسع الناشئة حديثا، مثل المظاهرات الأخيرة لحياة السود في سويسرا، واستخدامها لأغراضهم الخاصة.

    وشددت أجهزة الاستخبارات السويسرية على "أن الخطر الأكبر لهجوم يحفزه متطرفون يمينيون في سويسرا يأتي من أشخاص منعزلين لديهم آراء يمينية متطرفة، لكن دون ارتباط قوي بجماعات متطرفة عنيفة راسخة".

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    الكلمات الدلالية:
    هجمات إرهابية, إرهاب, داعش, أوروبا, سويسرا
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