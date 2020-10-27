المبعوث الأمريكي يدعو إلى ضرورة خفض مستوى العنف في أفغانستان

قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الثلاثاء، إن مستوى العنف في أفغانستان ارتفع بشكل لم يسبق له مثيل وأن كثيرا من الأفغان يموتون جراء ذلك.

وأضاف خليل زاد، في بيان قبل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء طرفي محادثات السلام الأفغانية: "يموت كثير من الأفغان. الطرفان في حاجة ملحة إلى اتفاق بشأن خفض مستوى العنف في سبيل الوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار".

4/4 Afghans need to pivot to development instead of destruction, stability instead of chaos, forgiveness instead of vengeance, compromise instead of inflexibility. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) October 27, 2020

​والمحادثات بين حركة طالبان ووفد الحكومة الأفغانية مستمرة في الدوحة منذ سبتمبر/ أيلول، لكنها تحرز تقدما بطيئا، وحذر دبلوماسيون ومسؤولون من أن تزايد العنف في أفغانستان يقوض الثقة المطلوبة لإنجاح المفاوضات.