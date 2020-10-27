المبعوث الأمريكي يدعو إلى ضرورة خفض مستوى العنف في أفغانستان

وأضاف خليل زاد، في بيان قبل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء طرفي محادثات السلام الأفغانية: "يموت كثير من الأفغان. الطرفان في حاجة ملحة إلى اتفاق بشأن خفض مستوى العنف في سبيل الوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار".
4/4 Afghans need to pivot to development instead of destruction, stability instead of chaos, forgiveness instead of vengeance, compromise instead of inflexibility.— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) October 27, 2020
والمحادثات بين حركة طالبان ووفد الحكومة الأفغانية مستمرة في الدوحة منذ سبتمبر/ أيلول، لكنها تحرز تقدما بطيئا، وحذر دبلوماسيون ومسؤولون من أن تزايد العنف في أفغانستان يقوض الثقة المطلوبة لإنجاح المفاوضات.
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