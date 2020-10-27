القضاء التركي يحكم بالسجن على موظف سابق في القنصلية الأمريكية

حكمت محكمة تركية على نظمي ميتي جانتورك، وهو مواطن تركي، موظف سابق في القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول، بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين و15 يوما بتهمة إقامة صلات مع الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، المحظور في تركيا.

في كلمته الأخيرة، قال جانتورك، الذي كان تحت تعهد بعدم المغادرة، بأنه غير مذنب. بينما طالب مكتب المدعي العام بالحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لصلاته بمنظمة غولن.

في يونيو، حكمت محكمة في اسطنبول على موظف سابق في القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول، المواطن التركي متين توبوز، بالسجن 8 سنوات و9 أشهر بتهمة التجسس والعلاقات مع منظمة غولن.

هذا وتتهم السلطات التركية منظمة غولن، التي تسميها "FETO" (منظمة فتح الله الإرهابية)، بالتورط في محاولة الانقلاب التي حدثت في يوليو 2016.

وبعد التمرد في تركيا، تم اعتقال أكثر من 80 ألف شخص، وتم فصل أو إيقاف أكثر من 160 ألف موظف حكومي، بمن فيهم أفراد عسكريون، هذا وقد أدان غولن نفسه عملية الانقلاب ورفض المزاعم التي تفيد بتورطه.